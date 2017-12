Nesta sexta-feira, 8, a secretária executiva Gládis Bizolo dos Santos assinou quatro convênios para a recuperação de estradas dos municípios de Arvoredo, Ipumirim, Itá e Seara totalizando R$ 250 mil, provenientes da secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca. “Esta é uma ação do Governo do Estado que fortalece da agricultura regional, reforçando nossa vocação para produção agropecuária, melhorando o trânsito no interior do município e valorizando o meio rural”, destaca a secretária executiva.



Com o município de Arvoredo, foram repassados R$ 49,9 mil para compra de combustíveis para a recuperação de 34,4 quilômetros de estradas municipais. A prefeita de Arvoredo, Janete Paravisi Bianchin, explica que a manutenção será feita na estrada geral de Linha Nereu Ramos, na estrada geral de Linha Duque de Caxias a Linha Lombra, na estrada geral de Linha Nossa Senhora da Saúde e na estrada geral de Linha São Luiz.



Para Ipumirim, o investimento do Governo do Estado é de R$ 50 mil para cascalhamento e melhoramento dos acessos às propriedades rurais do município. De acordo com o prefeito Volnei Schmidt os recursos serão aplicados na estrada entre as comunidades de São Rafael e Bom Sucesso. “Esta é uma via com bastante movimento, com trânsito pesado por causa da grande produção e demanda vários reparos. Por isso queremos agradecer ao governador Raimundo Colombo, ao secretário de Agricultura Moacir Sopelsa e a secretária Gládis dos Santos pelo apoio e parceria com o município de Ipumirim”, destaca.



Itá recebeu R$ 100 mil para promover melhorias nas estradas municipais e acessos às propriedades rurais. De acordo com o prefeito Jairo Sartoretto as obras serão realizadas nas linhas Borboleta Baixa, Bonita, Fátima, São Roque, Taffarel, Rio Branco e Bela Vista.



O município de Seara também recebeu repasse financeiro de R$ 50 mil para compra de combustíveis para manutenção de estradas vicinais. O prefeito de Seara, Kiko Canale, ressalta que o município tem 1400 km de estradas de terra e que o recurso é de grande valia.

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Seara)