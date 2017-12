Cooperativa de crédito iniciou as atividades no dia oito de novembro de 1984.

Valorizar a história é reconhecer o legado daqueles que ajudaram a construir um sonho. O Sicoob Crediauc tem orgulho de lembrar e reverenciar seus pioneiros, que acreditaram na força do cooperativismo de crédito e fundaram uma cooperativa que é exemplo para Santa Catarina e para o Brasil. Com o propósito de simbolizar o respeito e admiração por esses visionários, o Sicoob Crediauc inaugurou um Painel em homenagem aos 33 sócios-fundadores, que tiveram o arrojo e a destreza de iniciar uma trajetória de sucesso no dia 08 de novembro de 1984.

“Esses 33 sócios fundadores são personagens inspiradores de nossa história. Alguns já nos deixaram, outros continuam conosco e fazem parte do dia a dia da família Sicoob Crediauc. Mesmo aqueles, que partiram, estão perpetuados em nossas lembranças nos inspirando com suas histórias de vida e, sobretudo, por seus legados de amor e dedicação ao cooperativismo. A instalação do Painel é apenas uma forma simbólica de homenagearmos esses de homens de valor, que tiveram a ousadia de conceber uma cooperativa de crédito forte, atuante e sustentável”, assinala a presidente do Sicoob Crediauc, Maria Luisa Lasarim.

Os sócios-fundadores

Os sócios-fundadores do Sicoob Crediauc são: João Rech Netto, Rui Schneider da Silva, Odacir Zonta, Ouvidio José Pille, Anselmo Antônio Hess, Valdemar Bordignon, José Antônio Puntel, Neivor Luiz Grando, Justino Antônio Piccini, Hugo Martini, Idelino Valentin Zanella, Raul Ceriolli, Luis Bellincanta, Antônio Giombelli, Eduardo Leopoldo Muller, Almiro Muller, Avelino Leopoldo Kuhn, Ignácio Ely, Adolfo Francisco Petter, Lotário Rauber, Zandir Nicolao, Zeferino Spricigo, Antônio Guerini, Ampélio Benjamim Zanatta, Euclides Parizotto, Jacinto Luiz Libano, Hilário Luiz Zanatta, Manoel Urbano de Simas, Dercile Antonio Salvi, Lauro Auler, Ervino Roberto Koller, Selvino Petry e Levino Fries. O Painel que presta homenagem aos sócios-fundadores está instalado no terceiro andar do Centro Administrativo do Sicoob Crediauc, na Rua Dr. Maruri, Centro de Concórdia.

(Fonte: Luis Henrique Rigon/Ascom/Sicoob Crediauc).