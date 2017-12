Uma idosa escapou praticamente ilesa após sofrer atropelamento na SC 283, no Distrito de Santo Antônio. O fato foi registrado na tarde do sábado, dia nove. Conforme informações, a vítima, de 79 anos, estava atravessando a via fora da faixa de segurança, quando teria sido colhida por um veículo Fiat Pálio, de cor cinza, que teria deixado o local. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária de Concórdia, nenhuma testemunha anotou a placa do veículo.



A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia e encaminhada para o Hospital São Francisco, sem lesões aparentes. Porém, com a pressão arterial alterada.