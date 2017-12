Fatos foram no sábado e não houve feridos.

PMRv atende a três acidentes com danos materiais

Apenas danos materiais foram registrados em uma saída de pista, seguida de capotamento. O fato foi registrado no começo da manhã do sábado, dia nove, na SC 283, nas proximidades do trevo de acesso ao município de Arabutã. Neste acidente envolveu-se um veículo Ford Fiesta, placas de Novo Horizonte-MG. O motorista de 49 anos escapou ileso.



Outro acidente com danos materiais, atendido pela Polícia Militar Rodoviária de Concórdia, foi nas proiximidades da Boate Asa Branca, por volta das 10h30, também na SC 283. Foi uma saída de pista, seguida de choque em canaleta envolvendo uma Ford Ecoesporte, placas de Concórdia. Somente danos materiais de pequena monta neste acidente.



Por fim, o terceiro acidente com danos materiais ocorreu na SC 390, nas proximidades da Embrapa. Foi uma colisão lateral envolvendo um Fiat Strada e um Gol, os dois de Concórdia. Somente danos materiais de pequena monta foram verificados.