Fato ocorreu no interior desse município, no fim da tarde desse domingo, dia 10.

Um acidente deixa seis vítimas fatais na SC que liga Campos Novos ao Distrito de Ibicuí. O fato ocorreu por volta das 17h30 deste domingo (10), na SC 284 próximo ao trevo de acesso ao Distrito de Ibicuí, e envolveu um Fiat/Palio e uma camionete Hillux, ambos com placas de Campos Novos.



No Palio havia cinco adultos e duas crianças. Com exceção do carona todos foram ejetados para fora do veículo, de acordo com o cenário no momento da chegada da equipe de atendimento.



Cinco adultos e uma criança morreram no local e uma criança foi transportada pelo SAMU para o hospital de Campos Novos com expectativa de transferência para Joaçaba.



Os nomes das vítimas não foram informados.

(Fonte: Rádio Cultura FM/Campos Novos)