Associação Concordiense de Futsal conheceu neste final de semana seu adversário para a na final do Campeonato Catarinense da Divisão Especial. O duelo valendo o troféu de campeão será contra o Joinville, que venceu o Jaraguá por 7 a 3 na casa do adversário. O Jec/Krona já havia vencido no jogo de ida em casa por 2 a 1.



A primeira partida da final acontece na quinta-feira, dia 14 de dezembro, em Joinville e a volta será na segunda-feira, dia 18, em Concórdia no Centro de Eventos.

(Com informações do repóter André Krüger)