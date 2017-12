O Esporte Clube Canarinho de Concórdia sagrou-se campeão da Liga Oestina de Futebol, categoria sub-15. Jogando no sábado, dia nove, em Chapecó, a equipe concordiense derrotou o Colégio Italo Brasileiro por 1 a 0 no tempo normal, com gol de Gabriel Hubner. Nos pênaltis, o Canarinho venceu por 3 a 1.

O primeiro jogo da decisão, ocorrido em Concórdia no campo de Linha Salete, o Canarinho havia vencido por 1 a 0.

(Com informações do repórter André Krüger).