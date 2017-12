Um Fiat Uno de cor verde com placas ABE-8149, de Concórdia, foi furtado na madrugada de domingo, dia 10. O motorista estacionou o veículo na Rua Narciso Colla, próximo à BRF, por volta da meia noite. Cerca de 40 minutos depois, ao retornar, não encontrou mais o carro.

De acordo com as informações apuradas o condutor deixou o Uno no local para jantar. O carro seria de um amigo, que já registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia.