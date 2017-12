Dois rapazes de 19 anos tiveram ferimentos graves nas pernas na madrugada deste domingo, dia 10, em um acidente que aconteceu na SC-390, próximo ao Bairro Nova Brasília em Concórdia. Eles estavam em uma moto e bateram em um Fox. Equipes dos Bombeiros Voluntários e do SAMU atenderam as vítimas no local e as conduziram ao Hospital São Francisco. De acordo com as informações, um dos jovens pode ter uma das pernas amputadas, devido a gravidade dos ferimentos.

Os dois veículos têm placas de Concórdia. As informações apuradas dão conta de que a moto fazia o sentido Concórdia, BR-153 e o carro transitava no sentido contrário. Um casal de idosos estava no Fox.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também foi acionada e esteve no local para levantar as informações que podem apontar as causas do acidente.