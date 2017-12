Atividades seguem com show com Mano Lima, na noite deste sábado.

Segunda noite da Festa do Queijo e da Polenta em Lindóia do Sul

Acontece neste sábado, dia nove, a segunda noite da Festa do Queijo e da Polenta. O evento, iniciado ontem em Lindóia do Sul, encerra hoje com diversas atrações. Às 19h acontece a abertura e apresentações culturais, às 20h show com artistas regionais e às 21h, show com Mano Lima e Grupo Bororé.



Conforme a organização do evento, entre às 19h e 22h haverá o jantar italiano, com polenta, queijo, radicci, salame e fortaia. Após esse horário, outros pratos da cultura italiana serão servidos.