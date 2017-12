O jogador Davi Luiz Pozzobon, ex-Apav, sagrou-se campeão do Torneio Nacional Interclubes, Categoria Sub-19. Ele conquistou o troféu de campeão defendendo as cores do Cruzeiro Sada, de Minas Gerais. O evento foi realizado em Porto Alegre, no fim de semana passado. O time mineiro venceu todos os jogos que disputou perdendo apenas dois sets.