O Natal é a principal data para o varejo no ano. No Alto Uruguai Catarinense, a expectativa é de boas vendas nos diferentes setores. Destaque sempre para os itens de vestuário, calçados, acessórios, beleza, saúde e artigos para o lar. Na lista dos produtos mais cobiçados ainda os eletrônicos e eletrodomésticos, seguidos das viagens e alimentação.

Após dois anos de baixa nas vendas e de recessão na economia que afetou diretamente o comércio, um levantamento da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL/SC), aponta otimismo do varejo. Em Concórdia, a sensação positiva é compartilhada por 75% dos empresários consultados. “Com a aproximação do final do ano e, portanto, de grandes festas como o Natal e o Réveillon trazem confiança aos comerciantes. Por isso, esperamos que esse dado se confirme pois estamos trabalhando forte nas vendas alusivas as datas através de inúmeras ações, uma delas a campanha de prêmios 100 mil em vales-compras com o último e grande sorteio na noite do dia 23 de dezembro”, avalia o presidente da entidade, Heldemar Maciel.

Outro dado relevante é o tíquete médio, que deve girar em torno de R$142,73. Os lojistas também projetam, com base nos anos anteriores, os itens mais procurados - vestuário (54,54%), eletroeletrônicos (27,27%) e calçados (18,19%). Sobre a contratação de temporários, 37,50% deles afirmam que pretendem contratar durante o período de maior movimento no comércio. “A maioria dos lojistas esperam alavancar os negócios no período em relação ao ano anterior. Os melhores índices de contrações, confiança do consumidor, diminuição das taxas de juros e controle da inflação apontam por um ano melhor em 2018”, projeta Maciel.

Em relação ao pagamento do 13º, 68,75% acreditam que os clientes devem utilizar o recurso extra para as compras de fim de ano, enquanto 31,25 % devem aproveitá-lo para quitar dívidas. "Há três anos não tínhamos tantas boas notícias, mas o nosso entusiasmo deve ser contido, pois o impacto do triênio demorará a ser revertido. Temos ainda 12 milhões de desempregados e um cenário político instável", pontua o presidente da FCDL/SC, Ivan Tauffer.

O levantamento da Federação é realizado com 400 empresas associadas com atuação no varejo nas 20 cidades catarinenses de maior potencial de consumo, a consulta é o retrato mais fidedigno à realidade econômica catarinense, em função da proximidade com a data. Na cidade foram consultadas 20 empresas.

(Fonte: CDL Concórdia)