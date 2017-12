Na madrugada deste sábado, durante abordagem de rotina na rua Sete de Setembro, centro de Seara, os policiais militares realizaram a prisão de um homem identificado como E. C. D. S., 41 anos, que estava com mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio qualificado. O crime foi praticado em Chapecó, no ano de 2003.





Além da prisão, houve também o recolhimento de duas motocicletas e um veículo que apresentavam irregularidades. O homem preso em flagrante foi conduzido ao Presídio Regional de Concórdia.

(Fonte: Belos FM)