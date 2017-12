O condutor de um Fiat Uno com placas de Concórdia perdeu o controle do carro e bateu em uma árvore na BR-153, em Lageado Paulino, por volta 10:15h deste sábado, dia 09. Moradores próximos viram o acidente e contaram que o motorista caiu do carro antes de colidir.

Ele tem 42 anos e teve ferimentos pelo corpo. O pessoal que viu o acidente relatou que o Uno fazia o sentido Concórdia a Erechim. O condutor perdeu o controle do carro e caiu do veículo, rolando pela pista. O carro atravessou a pista e só parou ao bater em uma árvore. Por pouco o veículo não atingiu um estabelecimento e quase caiu em um barranco.

Os Bombeiros Voluntários atenderam o motorista e o conduziram ao Hospital São Francisco. A PRF esteve no local. O motorista não quis fazer o teste do bafômetro, mas apresentava sinais de embriaguez.