Batida traseira entre carro e moto deixou motociclista com escoriações.

Após colisão, motorista foge do local do acidente

Um motociclista ficou ferido em uma colisão no contorno viário norte de Concórdia. O fato foi registrado no fim da noite da sexta-feira, dia oito, nas proximidades do trevo da Facc Faculdade.



De acordo com a Polícia Militar Rodoviária foi uma colisão traseira, envolvendo uma motociclieta de Concórdia, conduzida por um homem de 25 anos de idade. Ele foi atendido com múltiplas escoriações pelo corpo. Também teria se envolvido um Fiat Uno, que se evadiu do local sem prestar atendimento à vítima.



Neste acidente, houve danos materiais de pequena monta na motocicleta.