Vodka no para-brisa: Motorista de Concórdia leva susto no RS

Um ônibus de viajava de Porto Alegre RS a Caçador, na madrugada deste sábado, dia 09, foi atingido por uma garrafa de Vodka quando trafegava na rodovia que liga Getúlio Vargas a Erechim. O objeto foi arremessado de um carro e acertou o pára-brisa, do lado do motorista. O condutor do ônibus é de Concórdia e teve um ferimento no nariz.

A garrafa danificou bastante o vidro, impedindo a visão do motorista. Apesar do susto ele conseguiu parar o ônibus sem perigo. O veículo estava lotado de passageiros.

O motorista foi conduzido a um Hospital de Erechim para avaliação médica.