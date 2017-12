Criança é atropelada no interior de Ipira

Uma menina de nove anos foi atropelada na noite desta sexta-feira , 08, em Linha Capelinha, interior de Ipira. A criança teve escoriações leves e foi atendida pelos Bombeiros de Piratuba.

Após avaliação médica no Hospital de Piratuba/Ipira, ela foi encaminhada ao Hospital São Francisco de Concórdia para fazer exame Raio X, pois apresentava dores nas costas.

Conforme as informações apuradas, ela atravessou a rua e foi atingida por um Celta. O condutor do carro parou no local para prestar socorro a acionar os Bombeiros.

Informações: Site Magronada