Um rapaz de 19 anos teve ferimentos nas pernas após cair com a moto que conduzia na Rua 29 de Julho em Concórdia. O acidente aconteceu por volta das 19h, próximo ao Cemitério. Os Bombeiros Voluntários fizeram o atendimento e conduziram o jovem ao Hospital São Francisco para avaliação médica.

O local onde o motociclista caiu passa por obras da implantação do sistema de esgoto. De acordo com as informações apuradas, o condutor seguia no sentido centro quando perdeu o controle da moto. A Polícia Militar esteve no local para levantar as informações e orientar o trânsito.