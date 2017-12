Uma pessoa ficou levemente ferida em colisão entre carro e moto, ocorrida na tarde desta sexta-feira, dia oito, em Concórdia. O fato ocorreu no cruzamento da Marechal Deodoro, com a Prefeito José Luiz de Castro, próximo do Caitá. O condutor da motocicleta ficou com escoriações na perna esquerda. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia. Outro rapaz, que também estava na moto, não sofreu ferimentos.



Conforme relatos, a motocicleta transitava pela Marechal Deodoro, sentido bairro Nazaré, quando teve a frente cortada por um veículo. Após o choque, o motorista não parou e evadiu-se do local.

(Com informações do repórter André Krüger).