Na noite da última quinta-feira, 07, foi realizada no ginásio de esportes do Ser Sadia, em Concórdia, a formatura de 445 alunos do 5º ano do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROED) de escolas do município de Concórdia.



Os instrutores PROERD estiveram nas escolas ensinando os alunos a dizerem “Não” às drogas e a violência, fortalecendo a autoestima da criança e apresentando um modelo positivo de vida.

A solenidade contou com a presença de diversas autoridades e foi contagiante, com muita dança animação e emoção, mostrando o sucesso e o respeito que o PROERD possuiu em toda sociedade catarinense.



No evento também ocorreu a entrega de brevês aos 4 policiais que concluíram o curso de instrutor PROERD neste ano, além de agradecimentos aos professores, diretores e colaboradores.



Em seu pronunciamento, o comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (BPM/Fron), tenente-coronel Sérgio Rogério Silva de Vargas, parabenizou os formandos e toda a equipe do programa pelo excepcional trabalho desenvolvido em toda sociedade, enfatizando a importância do respeito aos pais e aos professores, como alicerce do desenvolvimento humano.

(Fonte: Polícia Militar)