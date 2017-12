O final de semana, já iniciou com um grave acidente na BR 153, na região de General Carneiro, onde envolveu um veículo e uma carreta e infelizmente com a colisão o condutor do veículo veio a óbito no local e duas pessoas, sendo um jovem de 32 anos e uma senhora de 63 anos, foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento em General Carneiro.

O acidente foi registrado às 15h30, quando a central do Corpo de Bombeiros Comunitário de General Carneiro como a Ambulância da Prefeitura foram acionados para se deslocar até a localidade de Iratim, onde teria ocorrido o acidente.

No local, as equipes solicitaram apoio do Corpo de Bombeiros de União da Vitória, que estiveram com a viatura ABTR como o Siate, para fazer o encaminhamento de duas pessoas que estavam feridas e fazer a retirado do corpo do condutor que após a colisão com o caminhão veio a ficar preso as ferragens e não resistiu aos ferimentos.

A BR 153, ficou fechado até a retirada do veículo da pista e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), fez a sinalização até o recolhimento do corpo pelo Instituto Médico Legal (IML) de União da Vitória.

Até o fechamento dessa matéria os nomes das vítimas como as placas dos automóveis envolvidos não tinham sido divulgado para à imprensa.

(Fonte: Rádio Colmeia/Porto União)