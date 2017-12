Um homem de 47 anos foi detido no começo da tarde desta sexta-feira, dia oito, por disparo de arma de fogo. O fato foi registrado nas proximidades de um hotel, às margens da BR 153, na Vila Jacob Biezus. A Polícia Militar foi acionada e no local abordou A.D de A.F. Com ele, foi achado um revólver calibre 38, com nove munições intactas e sete deflagradas.

Conforme informações, ele estava bastante alterado e entrando em contradições em suas declarações. Ele teria disparado contra o chão, alegando estar sendo ameaçado. Ele é natural de Soledade-RS. O mesmo foi conduzido para a Central de Polícia.