Um motorista, que dirigia um caminhão com placas de Concórdia, foi abordado em Peritiba após colidir com outros veículos em Ipira. A abordagem foi feita pela Polícia Militar, após o mesmo empreender fuga do local onde aconteceram os fatos.

Conforme o Grupo Magronada, por volta das 11h30, um caminhão de Concórdia colidiu contra uma Hillux, no bairro dos Estudantes, em Ipira. O motorista seguiu caminho e bateu em outro veículo, nas proximidades da rodoviária de Ipira e colidiu contra um motocicleta, em que estavam duas pessoas que não sofreram ferimentos.

A Polícia Militar iniciou o acompanhamento e deteve o caminhão em Peritiba. O motorista foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.