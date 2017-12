Uma carreta de Seara acabou tombando após se envolver em um acidente de trânsito no Rio Grande do Sul.

Acidente foi registrado no final da tarde de ontem, (07/12) no Km 263 da ERS-324 na altura da comunidade da Barra Seca, entre as cidades de Casca e Paraí. Um veículo VW/Voyage com placas IRI-4171 da cidade de Paraí-RS colidiu com a Scania com placas MHM 0871 de Seara, que tracionava um contêiner com placas QHS 7895, também de Seara.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar da cidade de Casca, que atendeu o acidente, a Scania de Seara era conduzido por Celso Antonio Neves.

Os dois motoristas tiveram apenas ferimentos leves e foram levados ao Hospital Nossa Senhora Aparecida em Paraí para exames, mas o estado de saúde de ambos é estável sem risco de morte.

O acidente causou danos materiais, e gerou mais de 3Km de congestionamento em cada um dos sentidos pois a carreta de Seara ficou atravessada na pista.]

(Fonte: Belos Fm/Rádio Clube/via André Krüger).