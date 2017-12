Arrombamentos no interior de Arvoredo termina com a prisão de dois homens

Por volta das 9h30 da manhã da quinta-feira (9), a Polícia Militar de Chapecó foi acionada via 190, para atender arrombamento e furto em andamento em uma residência localizada às margens da SCT-459, no km 2 área rural de Arvoredo.



O fato foi presenciado por um vizinho que notou a movimentação estranha de um Veículo VW / Gol Branco, onde estavam três pessoas em frente a residência. Após ligar para o proprietário da casa, o vizinho perguntou se ele havia solicitado a alguém para fazer alguma manutenção, sendo que o proprietário disse não e ligou para a central para informar. A PM de Chapecó entrou em contato com o destacamento de Arvoredo que juntamente com a Polícia Civil, foram ao local do fato, porém já haviam fugido em direção a Chapecó pela BR-283. A guarnição seguiu na mesma direção ao mesmo tempo que uma guarnição de Chapecó se dirigia para o local do furto quando visualizou o veículo em sentido contrário na linha São Roque. Iniciou o acompanhamento que terminou com os indivíduos abandonando o veículo com os objetos do furto em uma estrada vicinal e adentrando em meio a uma plantação e mata. Durante a perseguição foram capturados R. dos A. com 24 anos e E. F. da S. P. com 22 anos este possuía mandado de prisão pendente, um terceiro envolvido conseguiu escapar.



No veículo VW / Gol de cor branca, placas COC-5986 de cor branca, de propriedade de um familiar de um dos envolvidos, foi encontrado uma tv Samsung 32’’, um kit de fogareiro com disco, dois botijões de gás, uma serra circular, um forno de micro-ondas, um aquecedor, dois auto rádios, um aparelho de som, uma extensão de energia e uma carabina de pressão.



Quando o SGT Sadi da guarnição da PM de Arvoredo juntamente com o Escrivão de Polícia Bruno estiveram no local do arrombamento, foi identificado que mais duas residências vizinhas sofreram violação, sendo que no primeiro momento não foi notado falta de objetos.



Ainda segundo o Escrivão Bruno, nas últimas duas semanas, houveram quatro furtos a residências na região com relatos de um veículo VW / Gol nas ações. O caso será investigado pela Polícia Civil, o IGP de Concórdia na tarde do crime esteve no local para a perícia.



Em entrevista, o responsável pela residência Gelson, conta sobre o crime e a sua indignação em relação a insegurança e a violência.



"Eu vou dizer uma coisa, segurança para um tipo de pessoa assim nunca vai ter, eu coloquei grade e outras coisas e achei que não ia acontecer. Desanima o cara, inventimos na propriedade da gente para ter um final de semana pra descançar com a familia, eu acho que, sei la, tenho vontade de vender a propriedade, vou fazer o que? Não tenho socego, estou em casa aqui e estão arrombando lá." - Gelson Pesavento.

O envolvimento e sinergia entre a Policia Militar de Chapecó com a Radio Patrulha, Rocam, Tático e de Arvoredo com o Sgt Sadi da Policia Militar e o Escrivão Bruno da Policia Civil, foram fundamentais para o sucesso da prisão autores e recuperação dos objetos furtados.

(Fonte: Desbravador Repórter/via André Krüger).