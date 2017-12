Conforme o último boletim de ocorrência, até balcão de banheiro com espelho foi levado.

Depois da divulgação pela imprensa dos primeiros casos de arrombamento às residências interditadas, na Horácio Sandi, a Central de Polícia de Concórdia registrou mais casos de invasão e furto de imóveis neste local. O último deles foi registrado no fim da tarde da quinta-feira, dia sete.



Uma proprietária de imóvel, que foi interditado, devido ao risco de deslizamento de encosta, disse que no último fim de semana, ladrões invadiram a casa e do interior da mesma foi furtado um balcão de banheiro completo, um espelho, acessórios do banheiro, chuveiro e lâmpada. Conforme o B.O, os bandidos também tentaram levar um aparelho de ar condicionado e danificaram o portão eletrônico, que foi retirado da plataforma e jogado ao chão.



Para entrar na casa, os invasores arrombaram a porta de entrada, quebarndo a fechadura.



Nesta semana, conforme noticiado pela Rádio Aliança, em outra residência invadida na Horácio Sandi, ferramentas foram levadas de dentro do imóvel. Outros proprietários de residências também constataram o arrombamento e furto em seus respectivos imóveis.

Parte das casas na rua Horácio Sandi foram interditadas em função de um deslizamento de encosta, ocorrido no primeiro semestre desse ano, em função das chuvas. Algumas delas foram denificadas e os moradores tiveram que deixar o local às pressas e estão residindo em outros imóveis.