Recurso é do pagamento do 13º salário e do vencimento dos servidores.

O governador Raimundo Colombo anunciou nesta quinta-feira, 7, que vai antecipar o pagamento do salário do mês de dezembro e a segunda parcela do 13º para todos os servidores estaduais ativos e inativos. Conforme os cálculos da Secretaria de Estado da Fazenda, com o pagamento do salário de novembro, feito no dia 30/11, mais a segunda parcela do 13º, que será no dia 15/12 e o salário de dezembro, em 22/12, o Governo do Estado vai injetar R$ 2,2 bilhões na economia catarinense em menos de um mês. Acompanharam o anúncio o secretário da Fazenda, Renato Lacerda, da Casa Civil, Nelson Serpa, da Administração, Milton Martini, e o procurador-geral do Estado, João dos Passos Martins Neto.

“Conseguimos vencer etapas importantes. Foi e está sendo um ano difícil para a receita pública e são muitos os desafios de gestão. Superamos, vencemos os obstáculos e cumprimos pelo sétimo ano nosso dever. A antecipação do salário e do 13º dará dinamismo, vai proteger as famílias e fortalecer o desenvolvimento de Santa Catarina. Nossa equipe se empenhou muito para garantir essa ação importante. É uma grande vitória para nosso Estado”, disse o governador.

O secretário de Estado da Fazenda, Renato Lacerda, lembrou a situação difícil de outros estados. “Levantamento feito pela Agência Estado no início de novembro apontava que cerca de 1,5 milhão de servidores estaduais corriam o risco de ficar sem o 13º. Santa Catarina tem uma situação diferenciada, reflexo de uma gestão responsável e que conta com uma equipe de ótimos servidores”, destacou. A situação é crítica, principalmente no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Minas Gerais. No Rio, há servidores que não receberam sequer o 13º de 2016.

Em Santa Catarina, a primeira parcela do 13º foi paga pelo Governo do Estado no dia 27 de julho. Os valores contemplam os servidores ativos (92.811) e inativos (53.321) do Poder Executivo – incluindo as fundações e autarquias estaduais – e pensionistas (11.007) pagos pelo Iprev, num total de 155,6 mil servidores. Não entram na conta as folhas de pagamento das empresas estatais: Casan, Badesc e Celesc.

Valores

• Salário de novembro – pagamento em 30/11 – R$ 898 milhões

• 2ª parcela do 13º - pagamento em 15/12 – R$ 374 milhões

• Salário de dezembro - pagamento em 22/12 – R$ 933 milhões

Valor total injetado – R$ 2,2 bilhões

(Fonte: Secom).