Com crescimento constante e boa aceitação da população, a Feira da Rua Coberta chega a sua quarta edição, neste sábado, dia 9 de dezembro, com atendimento das 9h às 18h. Esta será a última edição de 2017, mas o evento não irá parar, pelo contrário, deverá vir ainda mais forte e com novidades em 2018. A edição do próximo sábado, está voltada ao Natal, com diversas opções para presentear e ou decorar. Como incremento, a feira contará com as apresentações, que fazem parte da programação do Sonho de Natal 2017, como a final do Show da Casa Infantil, show com Stella di Pietra e Papai Noel Musical.



O objetivo da Feira da Rua Coberta é a valorização dos produtores e artesãos locais, proporcionando à população ótimas possibilidades de "briques". O evento também agrega atrativos culturais e de lazer, apropriados para toda a família. A proposta é oferecer produtos variados, inclusive da agricultura familiar, próximo a datas comemorativas. A realização é da Prefeitura de Concórdia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em parceria com o SESC, por meio do projeto "Brique do SESC".





A última edição, realizada no começo de outubro, agregou as comercializações produtos da agroindústria familiar, por meio da participação de duas cooperativas. O incremento segue e as opções para o público serão panificados, frutas, verduras, doces, entre outros. A Feira da Rua Coberta iniciou em maio deste ano, com 40 expositores na primeira edição. Na segunda, em agosto, passou a ter 45 expositores e depois 63, em outubro. Agora serão 68 expositores.





Expositores





Segue a lista homologada dos expositores para a edição do dia 9 de dezembro. Setor de alimentação: Robmara Vieira; Patrícia Bachi; Ivanir Bortoli; Francieli da Silva; APAE Concórdia; Maria A. M. Basquera; Irena Colla Detoni; Rafael Rossi. Setor de artesanatos: Everton José de Brito; Eliane Alberti/Maria Lazzarotti; Maria Luiza Viganó; Ateliê das Artes; Ivandra Ruckert; Ivaneide M. Kossian; Vanessa C. de Ávila Sobec; Albanisa Pires Pereira; Cristiane Grasmann; Nilva Ville; Ronaldo Furlan; Pamela Batista; Naldete Stagmeier; Mario Pereira/Celina dos Santos; Vanessa Cmiel; Vera Cmiel Bitencourt; Keli G. Agustini; Janice S. Schneider; Jussara Variza; Valderes R. Francischina; Mônica Elt Hofmann; Maritânia S. Guaresi; Ademir Piveta; Franciele Pastore; Natalina Duarte; Lorena Schwambach; Josiane Bortoli; Irene Hack; Patrícia do Nascimento Tavares; Maristela C. Peroti; Daiane Cruz Cortez; Silvana Tomin; Celso Copetti; Julia Tormen; Geni Scalcon; Josiane Lobão; Alyssa Lobão; Darci Delai; Sabrina Fachinello; Daiane Pegoraro; Helena da Silva; Rosas de madeira/Darci Sechi; Meri Ferri; Elizabete Gavazzoni; Gabriela Fiametti; Andréia dos Santos; Glades Perotoni; Elaine Bernardi; Maria Dal Puppo; Andréia Dal Puppo Martini; Maria Luiza Lucca. Setor das cooperativas: Sabor do Sul e COOPAFAC. Setor de flores e plantas: Cristrian Macagnan e Sestílio Gorlin. Setor de artes plásticas: Ana Cláudia Coldebella; Simone Talin Melchior; Rosemeri Faggion.

(Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).