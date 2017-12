Neste sábado e domingo a agricultura itaense é a protagonista. A Prefeitura de Itá, através da Secretaria Municipal de Agricultura e em parceria com a Associação de Criadores de Suínos de Itá, realiza a 7ª Feira da Bezerra (dias 09 e 10) e a 7ª Festa da Suinocultura (dia 10).

A programação contará com exposições, palestras, escolha dos melhores animais, concurso gastronômico da carne suína, shows entre outras atrações. O evento se concentra na Praça Dr. Aldo Ivo Stumpf e arredores.

A Feira da Bezerra, que será realizada no sábado e no domingo, vai destacar a atividade de bovinocultura de leite e de corte. “Nosso município tem uma grande produção de leite e também criação de gado de corte com animais de qualidade”, enfatiza o diretor de agricultura, Samuel Biondo. A Feira também vai contar com exposição de equipamentos e implementos agrícolas.

Já a 7ª Festa da Suinocultura, que será realizada no domingo, dia 10, contará com o tradicional concurso gastronômico em duas categorias: Leitão Assado no Espeto e Leitão a Paraguaia. De acordo com o presidente da Associação de Criadores de Suínos de Itá, Neuro Bach, mais de 35 equipes estão confirmadas. “A previsão é que mais de 1500 quilos de carne suína sejam assadas. Teremos a presença de todas as comunidades e a expectativa é de um grande público”, enfatiza ele.

O prefeito de Itá, Jairo Sartoretto, destaca a importância dos eventos. “Será um fim de semana dedicado para a agricultura, teremos a Festa da Suinocultura e a exposição de bovinos, atividades de extrema importância para o nosso município. A expectativa é que toda a comunidade de Itá participe, em uma grande confraternização, também já em comemoração ao aniversário de 61 anos da nossa querida Itá”.

Programação

SÁBADO – Dia 09/12

08h – Abertura da 7ª Feira da Bezerra e início da visitação do público

13h45 às 14h30 - Palestra com o contador Nilo de Barba sobre como fazer a declaração de imposto de renda para produtores rurais

14h30 às 15h15 - Palestra com a Engenheira Agrônoma da Epagri, Graciane Bianchin, sobre criação de bezerras

15h30 – Início do julgamento das bezerras

DOMINGO – Dia 10/12

08h – Abertura dos estandes da Feira da Bezerra para visitação do público

09h – 7° Festa da Suinocultura – Concurso Gastronômico da Culinária Suína

13h30 – Show Orquestra de Viola Cantar das Águas

Diego Mior / Ascom Prefeitura de Itá