A Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia reuniu as sete prefeituras e entidades para a última reunião do Conselho de Desenvolvimento Regional de 2017 nesta quinta-feira, 7, no município de Presidente Castelo Branco.



A reunião presidida pelo presidente do Conselho e secretário Executivo da Agencia de Desenvolvimento Regional de Concórdia Wagner Bee, reuniu prefeitos municipais, presidentes da câmaras de vereadores, e dois representantes da sociedade civil dos sete munícipios que compõem a ADR- Concórdia ( Ipira, Piratura, Alto Bela Vista, Peritiba, Irani, Concórdia e Presidente Castelo Branco).



Na pauta, o DR. Everton Luiz Krabbe, líder do projeto TEC-DAM, colaborador da EMBRAPA explanou um problema que afeta a maioria das propriedades rurais produtoras de suínos, aves e bovinos que é a destinação de carcaças de animais que morrem por causas rotineiras ou catastróficas.



O secretário Regional e presidente Executivo do Conselho Wagner, agradeceu a parceria e o esforço de cada prefeito, destacou as obras, os projetos e convênios realizados neste ano pelo Governo do Estado com a região e complementou sobre a importância deste trabalho em conjunto com os municípios, com a finalidade que é buscar alternativas para o crescimento e o desenvolvimento da nossa região” afirmou.

(Fonte: Dalva Pichetti/Ascom/ADR Concórdia)