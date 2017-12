Nesta quinta-feira, 7, a Defesa Civil instalou o primeiro kit de transposição de obstáculos no interior de Seara, em Linha Água Bonita. Na sexta-feira, 8, o segundo kit será instalado na comunidade de Altamiro Guimarães. As duas pontes de 12m e 15m representam um investimento do Governo do Estado é de R$ 155,8 mil.

A secretária executiva Gládis Bizolo dos Santos acompanhou os trabalhos nesta manhã ressaltou as vantagens de melhorar a infraestrutura do interior. “A tecnologia aplicada nesta estrutura é impressionante. A instalação foi feita em apenas duas horas e vai favorecer ao todo o trânsito da região, mas principalmente o de veículos pesados que levam a matéria prima e a produção para o interior”, destaca.



Os kits substituíram as antigas estruturas danificadas pelas fortes chuvas que causaram danos na região. Para isso, conta com a parceria entre governo Municipal e Estadual. As cabeceiras são construídas pela prefeitura, bem como o aterramento para liberar o tráfego.



Eles são estruturas de concreto armado e pré-fabricado. São produzidos em escala industrial e se tornam mais baratos com relação às estruturas convencionais. Em até três horas eles estão montados no local desejado.

Mais kits



Na semana passada a Defesa Civil instalou um kit de transposição de obstáculos em Lindóia do Sul, na Comunidade de Joana Baixa. O investimento do Governo do Estado é de R$ 57.322.78. Na próxima semana mais uma ponte será instalada em Arvoredo.

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Seara)