Depois do grande sucesso do primeiro Desafio de Coleta, realizado pela Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente – Fumdema, no feriado da República, em 15 de novembro, uma nova ação já está programada para este sábado, 9 de dezembro. Será o segundo Desafio de Coleta, desta vez, recolhendo, de forma gratuita, lâmpadas de todos os tipos. Essa será uma grande oportunidade que a população em geral e empresários terão para “se livrar” das lâmpadas, que por algum tempo estão armazenadas para uma destinação correta, já que não são recolhidas junto com o lixo convencional.

O Desafio de Coleta, programado para o sábado, das 8h às 12h, no pátio da Celesc, em frente ao Terminal Urbano, faz parte das ações da Iniciativa Lixo Zero, lançada pela Fumdema, em outubro deste ano. O trabalho está focado na gestão de resíduos sólidos, buscando conscientizar a população quanto a importância da separação e destinação correta de cada resíduo. O objetivo é reduzir custos com recolhimento, transporte, triagem e consequentemente ampliação da vida útil do Aterro Sanitário de Concórdia.

O superintendente da Fumdema, Gilberto Romani, afirma que apesar do município não ser o responsável pela coleta de lâmpadas - pois a estes resíduos aplica-se a logística reversa, estabelecida na Política Nacional de Resíduos Sólidos - conseguiu fechar parcerias e poderá oferecer esta opção à população, que tanto solicita o serviço. “Será uma grande oportunidade, pois sabemos que tem bastante material estocado, aguardando o descarte correto”, comenta o superintende, ressaltando que esta não é a primeira coleta de lâmpadas neste ano. A Fumdema realizou uma ação em setembro, no entanto, a empresa responsável cobrou R$ 0,50 por unidade para receber o material naquela oportunidade. “Desta vez, será oferecido o serviço gratuito”.



Logística reversa



A logística reversa, estabelecida na Política Nacional de Resíduos Sólidos, determina que quem comercializa o material deve implementar pontos de coleta, posteriormente encaminhar ao fabricante para que dê tratamento e disposição final adequada, reutilize ou reinsira no processo de fabricação. Por isso, a população tem direito a levar as lâmpadas queimadas no local onde elas foram compradas. A ideia da Política Nacional de Resíduos é implementar a responsabilidade compartilhada, ou seja, todos os envolvidos no ciclo de vida do produto devem assumir a sua parcela dessa responsabilidade.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).