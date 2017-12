Um refém foi morto após um grupo criminoso assaltar pelo menos duas agências bancárias no início da tarde desta quinta-feira (7) em Arvorezinha, no Vale do Taquari, interior do Rio Grande do Sul, segundo informou a Polícia Civil. Outras duas pessoas, que também foram rendidas, não haviam sido encontradas até por volta das 16h. A cidade tem pouco mais de 10 mil habitantes.

Na fuga, os bandidos levaram três reféns. No caminho, abandonaram o carro que foi encontrado em chamas com o corpo da vítima ao lado.

(Fonte: AU On Line)