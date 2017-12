A equipe do Futsal Joni Gool conquistou nesta quarta-feira em Concórdia, o título inédito da Liga Catarinense de Futsal na categoria sub-16.



A partida aconteceu no centreventos onde o Futsal Moleque, adversário do Joni Gool venceu no tempo normal mas acabou derrotado na prorrogação.

Na primeira partida(terça -28/12) a equipe do Futsal Joni Gool saiu com a vitória dentro de casa em jogo emocionante com placar de 7 a 6.



Para a partida de volta, a equipe de São Miguel precisava apenas de um empate para ficar com a taça, mas o Futsal Moleque foi guerreiro e venceu no tempo normal pelo placar de 6 a 2 levando a partida para o tempo extra.



Na prorrogação, quem vencesse, ficaria com o título. A equipe do Joni Gool fez 1 a 0 e levou o caneco pela primeira vez. Em 2016, o Joni Gool ficou com o vice-campeonato.

(Fonte: Assessoria de Imprensa LCF/Ascom)