Veículo andava com placas de Ipumirim, mas é originalmente de Toledo, no Paraná.

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu aproximadamente 3 mil maços de cigarros e prendeu o condutor que as transportava em um veículo clonado. A apreensão se deu por volta das 19 horas de quarta-feira (6), no quilômetro 248 da BR-386, em Soledade.



A PRF realizava operação de combate ao crime na rodovia, quando abordou o condutor de um de um caminhão VW/24.250 com placas de Ipumirim-SC. Ao consultar a documentação, os policiais constataram indícios de adulteração, a qual foi confirmada logo após a verificação dos sinais identificadores do veículo. Tratava-se, na verdade, de um caminhão de Toledo-PR.



Durante revista minuciosa ao caminhão, ainda foram encontradas cerca de 300 caixas de cigarros provenientes do Paraguai, contendo 10 maços cada uma. O motorista informou que saiu do Paraná e as entregaria na região central do Rio Grande do Sul. Relatou, ainda, que receberia R$ 4 mil pelo serviço.



O homem tem 29 anos e é morador de Marechal Cândido Rondon-PR. Ele foi encaminhado para a polícia judiciária de Passo Fundo, e deverá responder por contrabando e uso de documento falso.



(Fonte:Dialnews/via André Krüger).