A reabertura do Thermas Itá, agora chamado de Aqua Parque, acontece nesta sexta-feira, dia 09. Depois de meses fechado para reformas e ampliações, o empreendimento volta a atender neste final de semana. A reinauguração acontece às 19:30h e vai contar com o show de Mario Viana.

O Parque era de responsabilidade da Prefeitura, mas a administração municipal abriu um processo licitatório para a terceirização do local, que apresentava déficit financeiro de quase R$ 600 mil por ano. A empresa Itá Thermas Hotéis e Empreendimentos venceu e assumiu oficialmente a gestão do Parque. A empresa terá que fazer os investimentos previstos na licitação, que são de R$ 3 milhões nos primeiros 18 meses e mais R$ 2 milhões nos anos seguintes, totalizando R$ 5 milhões em um prazo máximo de cinco anos.

Com as reformas feitas neste primeiro ano, os visitantes terão atrações como o “Tobobóia” (com altura equivalente a um prédio de cinco andares, 80 metros de comprimento), o Surfline, que possui três pistas, saindo de uma altura que equivale a quatro andares, com ondulações, escorregadores, além das 12 piscinas externas.

O Aqua Parque também contará com um restaurante, bar molhado, loja de conveniência, vestiários, banheiros, armários para guarda-volumes, camping e estacionamento gratuito.

O horário de funcionamento do Aqua Parque Itá Thermas será de terça a domingo, das 10h às 19h, e também em feriados.

A Rainha do município:

No mesmo dia da inauguração do Parque, Itá faz a escolha da Rainha do município. O concurso será realizado com baile no Clube Cruzeiro. Os jurados vão avaliar postura, desenvoltura, comunicação, beleza e simpatia. Sete candidatas estarão na passarela.