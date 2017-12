Uma carreta com placa de Concórdia foi roubada no sábado, dia 02, em Buenos Aires, na Argentina. De acordo com o relato feito em um Boletim de Ocorrência, nesta quarta-feira, dia 06, o fato aconteceu por volta das 10h. Homens armados, utilizando uma caminhonete, obrigaram o motorista a parar.

A carreta levada tem placa MIA 4220 e é de uma empresa de Concórdia. Ela estava carregada com filé de peixe. Já o caminhão (cavalo mecânico) é de propriedade de outra empresa, do município de Irani.

A carga seria transportada até São Paulo. No B.O não há relatos de agressão ao motorista.