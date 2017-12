Os trabalhadores da indústria da construção civil estão pedindo a reposição da inflação do período e mais 5% de aumento real no salário, além da manutenção das cláusulas sociais já em vigor. A informação é do presidente do Sintracon, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil e Mobiliário da Região do Alto Uruguai Catarinense.



Em entrevista ao jornalismo aliança, o presidente da entidade, Vilmar Barro, destaca que todas as assembleias já foram realizadas e a pauta já está com o patronal, só faltando ainda uma data para a primeira rodada de negociação.



Barro justifica que o pedido de 5% de aumento real no salário se deve a elevação de preço nos produtos da cesta básica e da gasolina e a intenção é fazer com que o trabalhador amenize as perdas no poder de compra.