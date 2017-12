Luzes serão acesas com a chegada do Papai Noel

A programação de Natal de Alto Bela Vista vai começar nesta sexta-feira, dia 08. O evento que abre as comemorações faz parte da programação natalina do Integrar vai acontecer no Parque Edgar Knecht-Jiricódromo, a partir das 20:30h.

Os bela-vistenses vão acompanhar o acender das luzes de Natal e a chegada do Papai e da Mamãe Noel. Também vai acontecer a apresentação do teatro “Caminho Estrelado”, com um grupo composto por atores dos municípios que fazem parte do Integrar. Esta será a terceira apresentação da peça.

A Mamãe Noel vai confeccionar bolachas natalinas junto com as crianças após o teatro e a noite encerra com a apresentação da Orquestra Vilões de Itapiranga. O evento também vai contar com feira de artesanato, a partir das 19h.

Os eventos natalinos promovidos pela Administração Municipal encerram no dia 20, com apresentações culturais.