Fato aconteceu na tarde da quarta-feira, dia seis, no bairro das Nações.

A Polícia Militar de Concórdia recuperou uma motocicleta, que havia sido furtada e prendeu um foragido da Justiça. O fato foi registrado na tarde da quarta-feira, dia sete, no bairro Nações. A PM foi acionada em função de denúncia anônima.

A guarnição foi realizar rondas e abordou uma motocicleta Yamaha Factor, conduzida por G.V.M, de 20 anos, tendo como carona P.T, de 27 anos. O condutor teria afirmado que adquiriu a motocicleta de um terceiro por R$ 1,2 mil.

Em consulta ao sistema foi verificado que a motocicleta possuía registro de furto/roubo no dia 21 do mês passado e que o carona P.T, de 27 anos, estava com mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas.

Todos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil para os demais procedimentos.