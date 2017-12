A Associação Concordiense de Futsal está fora da Liga Nacional de Futsal em 2018. A informação foi confirmada na noite desta quarta-feira, dia seis, pelo presidente da ACF, Alexandre Simioni. Ele deu a informação em entrevista ao repórter Cristiano Mortari, no intervalo do jogo entre Concórdia e Tubarão, pela semifinal do Campeonato Catarinense.



A possibilidade do time da Capital do Trabalho ficar fora da LNF 2018 já vinha sendo cogitada nas últimas semanas. O clube vinha sofrendo com problemas financeiros e acumulando dívidas com alguns fornecedores, dentre eles com a Umbro, dona da vaga da ACF na Liga. Os valores não foram informados.

Durante entrevista, Simioni admitiu a dificuldade e fez questão de ressaltar que os atletas estão recebendo. Sobre o futuro do time, ele reitera que "vamos montar um time para a Especial e reforçar na base para o próximo ano para, quem sabe, voltar em 2019", explica.

A decisão de não participar da LNF 2018 foi definida nas últimas horas. O próximo passo agora é definir o novo presidente para o clube para o ano que é para ser de reestruturação. "Já conversamos com alguns patrocinadores másteres e o objetivo é pagar essas dívidas durante o próximo ano", finaliza Simioni.