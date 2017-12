Nesta terça-feira, 5, a secretária executiva da ADR Seara, Gládis Bizolo dos Santos, e o prefeito de Lindóia do Sul, Genir Loli, assinaram convênio para realização de mostra dos produtos da agricultura familiar e feira de produtos artesanais do município.



O investimento do Governo do Estado de Santa Catarina é de R$ 10 mil. “Esta é uma ação do Governo do Estado que fortalece toda a cadeia produtiva do município, incentiva e valida o trabalho do produtor rural de Lindóia do Sul”, destaca a secretária executiva, Gládis Regina Bizolo dos Santos.



A mostra será realizada durante a programação da Festa da Polenta e do Queijo de Lindóia do Sul nos dias 8 e 9 de dezembro. De acordo com o prefeito os recursos serão destinados para a infraestrutura dos expositores. “Vamos colocar tendas para expor os produtos da agricultura familiar, que são a grande base da nossa festa da polenta e do queijo, que são o milho e o leite. A população vai poder saborear, comprar e levar para casa produtos de qualidade, inclusive os artesanatos feitos pelas comunidades do nosso município”, destaca Genir Loli.

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Seara)