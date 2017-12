Escolas do Oeste dominam fase final do Bom de Bola

Após sete meses de competição entre as etapas micro, macrorregionais e seletivas, o Bom de Bola 2017 entra na reta final em Santa Catarina. Os jogos da fase decisiva do torneio acontecem entre 12 e 17 de dezembro, na cidade de Itapiranga, município do extremo oeste catarinense. A competição reunirá cerca de 700 alunos-atletas de 12 a 14 anos de diversas escolas representando municípios de todo o estado.



Dos 32 times participantes 15 deles são da região Oeste e representam escolas de 10 cidades (Chapecó, Concórdia, Videira, Seara, Itapiranga, Tunápolis, Campo Erê, Iporâ do Oeste, Cunhataí e São José do Cedro). No Masculino são 6 times, enquanto no Feminino são 9. Os destaques são as escolas Raul Pompéia, de Campo Erê, e São Vicente, da cidade-sede Itapiranga, que participarão da competição nas duas modalidades.



O Estádio da Montanha, casa do Esporte Clube Cometa - principal time de futebol amador da cidade – sediará as duas partidas finais, no domingo, com início às 9h (decisão no feminino) e às 10h15 (masculino). De terça a sábado os jogos acontecem também nos campos de clubes locais Flamengo e América. No total, a última etapa do Bom de Bola em Santa Catarina contará com 32 equipes, sendo 16 de cada naipe.



O Bom de Bola é o maior campeonato de futebol escolar do Brasil e reúne anualmente mais de 100 mil alunos de cinco mil escolas dos estados que compõe a região Sul. Paraná e Rio Grande do Sul já definiram seus campeões em novembro. “A grande final em Itapiranga encerra um ciclo muito produtivo e certamente será a cereja do bolo da edição catarinense, iniciada em junho” aponta Luiz Carlos Fraga, coordenador geral do projeto.



Em Santa Catarina a promoção é assinada pela Fundação Catarinense de Esportes (Fesporte) e o Instituto Bom de Bola. As finais serão transmitidas ao vivo pelo canal do Bom de Bola no Youtube. Todas as informações estão disponíveis na página do projeto no Facebook (@bomdebolaOficial) ou no site bomdebola.com.br.



Participação das escolas da região Oeste



Masculino: EEB Deodoro/Concórdia, EEB São Vicente/Itapiranga, EEB Padre Balduino Rambo/Tunapólis, EEB Raul Pompéia/Campo Erê, Colégio Exponencial/Chapecó e EEBM Waldemar Kleinubing/Videira.



Feminino: EEB Lourdes Lago/Chapecó, EEB São Lourenço/Iporã do Oeste, EEB Madre Terezinha Leoni/Videira, EEB Nicolau Schoenberger/Cunhataí, EEB Vidal Ramos Jr/Concórdia, EEB São Vicente/Itapiranga, EEB Raimundo Corrêa/Seara, EEB Raul Pompéia/Campo Erê e CEMEG/São José do Cedro.

(Fonte: Roberto Kreitchmann/PalavraCom)