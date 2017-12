Estamos chegando ao fim de 2017 e a implantação do SES Concórdia completou nesta semana um índice de conclusão de 64%. A principal etapa, que é a instalação da Rede de Coleta de Esgoto (RCE), está 76% concluída e deve ser finalizada entre fevereiro e março de 2018. Já a parte que compreende a Estação de Tratamento de Esgoto e Estações Elevatórias de Esgoto tem previsão de ser finalizada até metade de 2018.



Neste mês de dezembro as obras nas ruas do município serão paralisadas com o objetivo de dar mais comodidade à população para participar das atividades culturais natalinas ou realizar compras no comércio.



A paralisação ocorre de 10 de dezembro de 2017 a 3 de janeiro de 2018. A repavimentação das ruas será realizada até o dia 15 de dezembro, pois é preciso esperar o solo assentar para depois fazer a aplicação da massa asfáltica. No período de 11 e 21 de dezembro permanecem em execução serviços de acabamentos em poços de visita, caixas de inspeção e passeios.



Confira as ruas que estarão em obras até o dia 10 de dezembro:



CENTRO

• Rua Orestes Farina

• Rua Marechal Deodoro (entre as Ruas Emilio Kerber e Leonel Mosele)

• Rua Anita Garibaldi (entre as ruas Carlos Buchelle e Antônio Brunetto)

• Rua Domingos Machado de Lima (entre as ruas Leônidas Fávero e do Comércio)



ITAÍBA

• Rua Santa Catarina e 29 de julho (obras em diversos trechos)



JARDIM

• Rua Romano Anselmo Fontana (entre as ruas Tulipa e Atalício Reginatto)

• Rua Atalácio Reginatto (entre a rua Romano A. Fontana e Travessa Lamonatto)



NAZARÉ

• Rua Nicolau Camiloto (entre as ruas Eugênio Zanatta e Cândido Ramos)



SUNTI

• Rua 29 de Julho (entre as ruas Delfino Paludo e Cândido Ramos)

(Fonte: Rhayana Cordeiro/Ascom/SES)