A Polícia Militar Rodoviária, de Concórdia, concluiu o laudo do acidente que provocou a morte do motociclista Jacir José Antunes, de 49 anos. O fato ocorreu no fim da tarde da última segunda-feira, dia quatro, na SC 283, um pouco para baixo do trevo de acesso ao bairro Natureza.

O documento confirma que a motocicleta invadiu a pista contrária, porém não consegue identificar o motivo pelo qual o veículo saiu da mão de direção. O laudo foi entregue na Central de Polícia Civil de Concórdia, que agora investigará o acidente.

Antunes conduzia uma motocicleta Honda, placa de Seara, e se dirigia para Concórdia. Conforme o informado pela Rádio Aliança, no acidente também se envolveu um Honda Civic, placas de Arabutã. Inicialmente, acreditava-se que os dois veículos teriam se tocado, mas o documento não aponta para esse motivo.

Jacir José Antunes chegou a ser socorrido com vida, em estado grave, mas morreu na madrugada do dia seguinte no Hospital São Francisco.

(Com informações do repórter André Krüger).