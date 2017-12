A ultima reunião ordinária de 2017 do Conselho de Desenvolvimento Regional (CDR) vai acontecer na associação Castelense de Piscicultores- ACAPI, localizado na comunidade de Salto da Praia, interior do município de Presidente Castelo Branco, quinta-feira ,7, as 9h.



A agenda do encontro terá como pauta uma conversa com DR. Everton Luiz Krabbe, líder do projeto TEC-DAM. O colaborador da EMBRAPA vai explanar um problema que afeta a maioria das propriedades rurais produtoras de suínos, aves e bovinos que é a destinação de carcaças de animais que morrem por causas rotineiras ou catastróficas. Na sequência o presidente do Conselho e secretário Regional Wagner Luiz Bee, abordará demandas regionais e assuntos gerais. O objetivo do encontro é discutir de forma regional as ações, iniciativas e os projetos para desenvolvimento regional.



O Conselho de Desenvolvimento Regional realiza encontros trimestralmente e reúnem prefeitos e presidentes dos legislativos dos sete municípios da ADR de Concórdia, e outros dois representantes da sociedade civil organizada de cada um dos municípios. As atas dos encontros ficam disponíveis no site da ADR de Concórdia no www.sc.gov.br/regional/Concórdia

(Fonte: Ascom/ADR Concórdia).