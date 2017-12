A Polícia Militar Ambiental de Concórdia reforça a importância da denúncia para que crimes ambientais ou de maus-tratos a animais sejam apurados com a máxima eficiência. A afirmação é do sargento Ivan Carlos Rex Batista, comandante do destacamento de Concórdia da Polícia Ambiental. Foi através de denúncia anônima que a Ambiental e a Polícia Militar detiveram 30 pessoas em flagrante por participação em rinha de galo, em propriedade rural no Distrito de Planalto, no último dia primeiro. Desta forma, todos foram enquadrados e vão responder pelo crime caracterizado como sendo ambiental.

Em entrevista a Rádio Aliança, Rex destaca que denúncias desse tipo de crime e de outras infrações ambientais têm se tornado comum. "A sociedade começou a se conscientizar a respeito disso. Não é a primeira vez que isso acontece", explica.

Sobre a prática de rinha de galo, que resultou em 30 pessoas detidas e enquadradas através de operação no último fim de semana, o comandante do destacamento da Polícia Ambiental de Concórdia afirma que essa prática não é muito comum na região. Por outro lado reconhece que, na média geral, "o cidadão tem isso por normal, por uma questão cultural, mas é crime ambiental e todos que forem flagrados vão responder", sintetiza.

(Com informações do repórter André Krüger)