Uma mulher de Concórdia perdeu R$ 200,00 no golpe da atualização do cadastro. Ela registrou um Boletim de Ocorrência relatando que recebeu uma mensagem de texto, supostamente de uma agência bancária, solicitando que atualizasse os dados da conta. Depois de passar as informações, percebeu que o valor havia sido transferido.

A mensagem chega com a identificação de uma cooperativa de crédito. Ao clicar no link, a pessoa acessa um site que é praticamente igual ao desta cooperativa, para enganar o usuário. As informações repassadas no formulário falso, é que são usadas por golpistas para fazer saques e transferências.

Há pouco tempo várias pessoas relataram na Delegacia que estariam recebendo estas mensagens e que valores foram movimentados. A orientação das agências é a de que as pessoas não devem passar dados sem antes consultar o banco ou cooperativa. Também destacaram que nenhuma entidade financeira solicita dados através de mensagens.