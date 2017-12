O rapaz estava desaparecido deste terça-feira no Rio do Peixe

O corpo de Pablo Henrique Martins, de 23 anos, que estava desaparecido desde terça-feira à tarde, dia 05, no Rio do Peixe em Piratuba, foi encontrado na manhã desta quarta-feira, dia 06, pelos bombeiros, por volta das 10:30h.

De acordo com o sargento Bressan, os mergulhadores localizaram o rapaz próximo ao local onde ele estaria nadando com amigos. “Ele estava a quatro metros de profundidade, muito próximo ao local onde ele estaria nadando no dia anterior”, detalha. “Os mergulhadores de Xanxerê é que encontraram o corpo. Fizemos a preparação do local e no primeiro mergulho já conseguimos localizar”, conta Bressan.

O sargento também comenta que um mal súbito pode ter causado a tragédia. “Os amigos comentaram que ele sabia nadar bem e o local onde ele estava não tem correnteza, então é possível que ele tenha sofrido um mal súbito”, comenta.

A Polícia Civil já está no local e o IML já foi acionado para recolher o corpo. De acordo com informações apuradas no local, a família pretende fazer o velório na comunidade do Uruguai.