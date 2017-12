A Associação Concordiense de Futsal não esteve representada na reunião dos franqueados da Liga Nacional de Futsal. O encontro foi realizado na última segunda-feira, dia quatro, em Joinville, palco da final da competição. O encontro serviu para definir as diretrizes da competição do próximo ano.



Até o momento, 17 clubes já confirmaram presença na Liga Nacional de Futsal: Marreco, Pato Futsal, Minas, Corinthians, São José, Intelli, Sorocaba, Carlos Barbosa, Atlântico de Erechim, Foz Cataratas, Joinville, Jaraguá, Tubarão, Joaçaba, Marechal Cândido Rondon, Cascavel e Assoeva.

Conforme informações preliminares, a ACF poderá não disputar a Liga Nacional do próximo ano. O time concordiense ocupa a vaga da Umbro, cujo contrato vence no fim desse ano e a empresa detentora da franquia poderá se licenciar no próximo ano ou negociar o aluguel da vaga para algum clube interessado, seja o Blumenau ou o Umuarama.

O Shouse, de Belém do Pará, foi convidado para disputar a competição no próximo ano.